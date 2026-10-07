Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grupla topa sahip olma idmanının ardından üç takımlı turnuva ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 8 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.