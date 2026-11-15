Lucas Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması!

Uruguay'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira değerlendirmelerde bulundu. Başarılı oyuncunun maç sonu yaptığı açıklamalar içinde Boca Juniors ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.