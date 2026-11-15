Lucas Torreira'dan gündem olan Boca Juniors açıklaması!
Uruguay'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira değerlendirmelerde bulundu. Başarılı oyuncunun maç sonu yaptığı açıklamalar içinde Boca Juniors ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
La Bombonera Stadyumu'nda, Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını paylaşan Uruguaylı yıldızın, Boca Juniors sözleri ise dikkat çekti.
"EŞSİZ BİR DUYGU"
Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim." dedi.
BOCA JUNIORS SÖZLERİ
Tecrübeli yıldız sözlerini, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim." ifadeleri ile devam ettirdi.
Oyuncunun bu sözleri adını, Arjantin kulübü ile transfer dedikodularına karıştırdı.
Öte yandan Boca Juniors, Arjantin Kupası yarı finalinde Banfield ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Boca, adını finale yazdırdı.