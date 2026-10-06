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Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi? İşte son durumu

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı yıldızın Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu olmuştu. Osimhen'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstürde mücadele edecek olan Galatasaray'da milli maç arasının sona ermesiyle birlikte gözler yeniden Florya'daki çalışmalara çevrildi.

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Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, önlerindeki kritik maç maratonu öncesinde kadro rotasyonunu ve oyuncuların fiziksel durumlarını detaylı şekilde analiz ediyor.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Takımda özellikle hücum hattının en önemli kozu konumunda yer alan Nijeryalı dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'in sakatlık süreci camianın en çok odaklandığı konu başlığı oldu.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan yıldız golcü, bir süredir formasından uzak kalmıştı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Sakatlığı sebebiyle milli takım kampına da katılamayan tecrübeli futbolcu, rehabilitasyon sürecinin bir bölümünü ülkesi Nijerya'da geçirerek özel tedavi programı uygulamıştı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönen başarılı oyuncu, ayağının tozuyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın Kemerburgaz ve Florya'daki antrenmanlarında salon çalışmalarına katılan ve fiziki yüklemelerine devam eden Nijeryalı golcünün hırslı görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Eksiklerini kapatmak için yoğun çaba sarf eden Victor Osimhen, sahalara tam olarak ne zaman dönüş yapacağı ve hangi maçta forma giyeceği konusunda nihai kararını teknik heyetle paylaştı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Yıldız futbolcunun kendisi için asıl ana hedef olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev Barcelona karşılaşmasını belirlediği ve bu mücadelede mutlaka sahada yer almak istediği öğrenildi.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'de cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasında forma giyip giymeyeceği hususu ise sağlık ekibi ve Okan Buruk arasında yapılan toplantılarda masaya yatırıldı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Teknik direktör Okan Buruk'un sağlık heyetiyle sürekli irtibat halinde olduğu ve oyuncunun adalesindeki son durumu gün gün takip ettiği bildirildi.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Sarı-kırmızılı teknik heyet, ligdeki Kasımpaşa mücadelesininin önemine rağmen golcü oyuncuyu tam kapasiteye ulaşmadan sahaya sürerek risk almak istemiyor.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Planlamaya göre, Osimhen'in Kasımpaşa karşısında oynatılmasının Barcelona maçını riske sokacak bir tablo yaratmaması halinde oyuncuya maçın son bölümünde kısa süre verilmesi gündemde.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Son yapılan çalışmalarda salonda özel olarak hazırlanan programını uygulayan ve durumu her geçen gün daha iyiye giden yıldız ismin kontrolleri eksiksiz şekilde sürdürülüyor.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Durumu anlık olarak izlenen Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçında riske edilmemesi durumunda oyuna sonradan girmesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona mücadelesine ise doğrudan ilk 11'de başlaması hedefleniyor.

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