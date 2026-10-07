İşte Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı! Transferde İlkay Gündoğan faktörü
Galatasaray, devre arasında stoper takviyesi için rotayı Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a çevirdi. Tecrübeli savunmacının transferi için şartlar zorlanacak. Öte yandan yönetim İlkay Gündoğan'ı da bu transfer için devreye sokacak. İşte tüm detaylar...
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Cimbom'da bu sezon savunma bir türlü oturmadı. Takım savunması düştüğü gibi sarı-kırmızılılarda bireysel performanslar da çok kötü.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yaptıkları bireysel hatalarla kritik goller yedirdiler. Daha da vahim olan takımda bu ikiliyi zorlayacak bir oyuncunun olmaması.
Arda Ünyay ve Bitshiabu şu anda ilk 11'de düşünülmüyor.
Tek alternatif olarak sık sakatlanan Mario Lemina görünüyor.
Wilfried Singo da hep sakat. Bu durum da Cimbom'u devre arasında transfere yönlendiriyor.
GÜNDEMDEKİ İSİM VAN DIJK!
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde savunmaya mutlaka bir takviye yapacak. Fotomaç'ın haberine göre gündemdeki isim Liverpool forması giyen Virgil van Dijk.
KONTRAT YILINA GİRDİ
35 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Liverpool, Hollandalı stopere yeni bir kontrat verip vermemekte kararsız. Aslan da Liverpool'un bu kararsızlığından faydalanarak ona sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor. 10 milyon euronun altında bir bonservis ile işin biteceği konuşuluyor. 10 milyon euro da Virgil Van Dijk'a verilecek.
İLKAY FAKTÖRÜ!
Aslan'ın olası Virgil van Dijk transferinde İlkay Gündoğan önemli rol oynayacak. İki oyuncu da aynı menajerlik şirketi olan ROOF'a bağlı. İlkay'ın amcası da bu şirkette çalışıyor. İngiltere'den birbirlerini tanıyan isimler ligin ikinci yarısında Galatasaray forması altında buluşabilir.
13 MAÇTA 34 GOL YEDİ
Galatasaray bu sezon resmi ve hazırlık olmak üzere toplam 13 maç oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda sarıkırmızılılar kalelerinde 24 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz gün başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer toplantısında sağ bek ve stopere takviye istemişti.
ATMOSFERE HAYRAN KALMIŞTI
Virgil van Dijk, Rams Park'a alışık bir oyuncu. Son dönemde iki defa Liverpool formasıyla Aslan'ın evine geldi. Bir maçtan sonra İlkay Gündoğan'ın yanına giderek "Burada çok fazla gürültü var. Hep bu atmosferde mi oynuyorsunuz. İnanılmaz" ifadelerini kullanmıştı.