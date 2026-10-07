İşte Galatasaray'ın Virgil van Dijk planı! Transferde İlkay Gündoğan faktörü

Galatasaray, devre arasında stoper takviyesi için rotayı Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a çevirdi. Tecrübeli savunmacının transferi için şartlar zorlanacak. Öte yandan yönetim İlkay Gündoğan'ı da bu transfer için devreye sokacak. İşte tüm detaylar...