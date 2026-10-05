İtalya Serie A temsilcisi Inter'in yıldız golcüsü Marcus Thuram, Milano sokaklarında kendisini tanıyan taraftarlara "Ben Rafa Leo, Galatasaray'da oynuyorum" diyerek espri yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Inter forması giyen Marcus Thuram, Milano'da bazı taraftarlarla yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi.

Şehirde gezintiye çıkan ve kısa süre önce elektrikli bir Scooter kiralayan Fransız futbolcu, kendisini tanıyan taraftarlar tarafından durduruldu. Ancak Thuram, taraftarlara esprili bir "çalım" attı.

"BEN RAFA LEAO!"

Gülümseyerek kendisinin Thuram olduğunu reddeden yıldız futbolcu, "Ben Leao'yum. Rafa Leao, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Tarafların kahkahaları arasında Scooter'ıyla yoluna devam eden Thuram'ın bu eğlenceli anlarına ait video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.