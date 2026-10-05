CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Inter'li Marcus Thuram'dan, Rafael Leao ve Galatasaray yanıtı!

İtalya Serie A temsilcisi Inter'in yıldız golcüsü Marcus Thuram, Milano sokaklarında kendisini tanıyan taraftarlara "Ben Rafa Leo, Galatasaray'da oynuyorum" diyerek espri yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Inter'li Marcus Thuram'dan, Rafael Leao ve Galatasaray yanıtı!

Inter forması giyen Marcus Thuram, Milano'da bazı taraftarlarla yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi.

Şehirde gezintiye çıkan ve kısa süre önce elektrikli bir Scooter kiralayan Fransız futbolcu, kendisini tanıyan taraftarlar tarafından durduruldu. Ancak Thuram, taraftarlara esprili bir "çalım" attı.

"BEN RAFA LEAO!"

Gülümseyerek kendisinin Thuram olduğunu reddeden yıldız futbolcu, "Ben Leao'yum. Rafa Leao, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Tarafların kahkahaları arasında Scooter'ıyla yoluna devam eden Thuram'ın bu eğlenceli anlarına ait video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

#Milano #Galatasaray #Inter #Rafael Leao
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
G.Saray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker vefat etti
G.Saray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker vefat etti
Ve Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz
Sonraki Haber
Ve Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz