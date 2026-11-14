Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadrodaki önemli bir yıldız futbolcu için flaş bir karar aldı. Buna göre, oyuncuya 30 milyon euro değerinde bir teklif sunulması halinde transferine yeşil ışık yakılacak. İşte yaşanan sıcak gelişmenin tüm detayları...