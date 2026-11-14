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Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadrodaki önemli bir yıldız futbolcu için flaş bir karar aldı. Buna göre, oyuncuya 30 milyon euro değerinde bir teklif sunulması halinde transferine yeşil ışık yakılacak. İşte yaşanan sıcak gelişmenin tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Galatasaray son olarak milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Cimbom zirve yarışı adına oldukça büyük önem taşıyan bu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ardından ligde 28 puanla lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından ise evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Cimbom'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadro planlamaları anlamında oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Galatasaray'da devre arasında takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Fotomaç'ta yer alan habere göre bu isimlerden birisi de Brezilyalı yıldız Gabriel Sara.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali belirdi.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

İngiltere Premier Ligi'nden bazı takımların radarına giren Brezilyalı futbolcu için kulübe gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...

Yönetim, 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sara'nın ayrılığına izin vermeyi planlıyor.

#Gabriel Sara #Trendyol Süper Lig #Okan Buruk #Galatasaray #Cimbom
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