Galatasaray'da transfere onay çıktı! Bonservis bedeli...
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadrodaki önemli bir yıldız futbolcu için flaş bir karar aldı. Buna göre, oyuncuya 30 milyon euro değerinde bir teklif sunulması halinde transferine yeşil ışık yakılacak. İşte yaşanan sıcak gelişmenin tüm detayları...
Galatasaray son olarak milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.
Cimbom zirve yarışı adına oldukça büyük önem taşıyan bu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı.