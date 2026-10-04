Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan kararı! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray'da lige verilen arada çalışmalar tüm hızıyla sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında önemli bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)