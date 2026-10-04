Galatasaray'da lige verilen arada çalışmalar tüm hızıyla sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında önemli bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da milli ara nedeniyle lig maçlarına kısa bir süreliğine ara verilse de sarı-kırmızılı takımda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Teknik heyet, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra takımda kalan futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip ederken, antrenmanlarda gösterilen performans da dikkatle değerlendiriliyor.
Bu süreçte Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
Tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü teknik heyetin beğenisini toplarken, İlkay'ın saha içerisindeki disiplini ve yüksek çalışma temposu dikkat çekiyor.
PENDİKSPOR MAÇINDA OLUMLU GÖRÜNTÜ
İlkay Gündoğan, milli ara kapsamında Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da performansıyla göz doldurdu.
Tecrübeli oyuncu, karşılaşma boyunca orta sahada takımın oyun organizasyonuna katkı sağlarken, pas trafiğinde de önemli bir rol üstlendi.
İlkay'ın mücadele içerisindeki istatistikleri ve genel performansı, teknik heyetin oyuncuyla ilgili olumlu düşüncelerini daha da güçlendirdi.
Özellikle topun takımda kalmasını sağlayan oyun yapısı ve tecrübesiyle dikkat çeken İlkay, Galatasaray'ın orta sahasında önemli bir alternatif olduğunu bir kez daha gösterdi.
KASIMPAŞA MAÇINDA DAHA FAZLA SÜRE BEKLENİYOR
Pendikspor karşılaşmasının ardından gözler yeniden Trendyol Süper Lig'e çevrilirken, Galatasaray'ın milli ara sonrasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi önem kazanıyor.
Teknik heyetin, İlkay Gündoğan'ın mevcut form durumundan memnun olduğu ve deneyimli futbolcuya önümüzdeki dönemde daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, İlkay'ın antrenmanlarda gösterdiği performansın yanı sıra hazırlık maçındaki görüntüsü de bu kararın şekillenmesinde etkili oldu.
Kasımpaşa karşılaşmasında daha fazla süre alması beklenen İlkay Gündoğan'ın, kendisine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmek istediği belirtiliyor.
TECRÜBESİNDEN YARARLANILACAK
Galatasaray teknik heyeti, İlkay Gündoğan'ın yalnızca saha içerisindeki performansından değil, sahip olduğu tecrübeden de yararlanmayı hedefliyor.
Kariyeri boyunca üst düzey mücadelelerde forma giyen deneyimli futbolcunun, özellikle yoğun maç trafiğinde takımın oyun aklı açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki dönemde oynayacağı kritik karşılaşmalar arttıkça İlkay'ın forma süresinin de buna paralel olarak yükselmesi gündemde.
FORMA REKABETİ ARTACAK
Galatasaray'ın orta saha bölgesindeki forma rekabeti de İlkay Gündoğan'ın performansıyla birlikte daha da hareketlenecek.
Deneyimli futbolcunun antrenmanlardaki yüksek temposu, teknik heyete kadro tercihlerinde önemli bir alternatif sunuyor.
İlkay'ın formunu koruması halinde sarı-kırmızılı takımın orta saha rotasyonunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Galatasaray'da hedef, deneyimli futbolcunun tecrübesinden maksimum seviyede faydalanarak sezonun kritik bölümünde kadro derinliğini artırmak.
Milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşması ise İlkay Gündoğan açısından bu anlamda önemli bir sınav olacak. Tecrübeli futbolcunun alacağı süre ve sahadaki performansı, ilerleyen haftalarda teknik heyetin planlamasında belirleyici olabilir.