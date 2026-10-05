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GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi hakkında gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, deneyimli golcünün yeniden Cimbom'a geri dönebileceğini açıkladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesi biten ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Icardi'nin dönüş uğruna maaş beklentisinde ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Bazı kaynaklar, Arjantinli futbolcunun 3.5 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında Galatasaray'la anlaşmaya sıcak baktığını iddia etti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Hatta yıldız oyuncunun 2 milyon Euro seviyesine kadar inmeyi kabul edebileceği ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Icardi'nin Galatasaray'a dönme isteğinin yalnızca sportif nedenlere dayanmadığı da iddialar arasında.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio, deneyimli oyuncunun İstanbul'a dönmek konusunda oldukça kararlı olduğunu öne sürdü.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Icardi, Galatasaray formasıyla 134 resmi maçta 77 gol atarak kulüp tarihine geçmişti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Yıldız futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılarla şampiyonluklar yaşayarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray, 15 Temmuz 2026'da Icardi'ye resmi olarak veda etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Şimdi ise Arjantinli golcünün yeniden İstanbul'a dönme ihtimali konuşuluyor.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz

Ancak Galatasaray cephesinden şu ana kadar transferi doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

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