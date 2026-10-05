GALATASARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Transferde büyük sürpriz
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi hakkında gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, deneyimli golcünün yeniden Cimbom'a geri dönebileceğini açıkladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesi biten ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.