Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Galatasaray'da transfer gündeminin zirvesindeki isimlerden Bruno Fernandes ile ilgili yaşanan o gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifine son kararını iletti. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları...