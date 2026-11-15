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Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Galatasaray'da transfer gündeminin zirvesindeki isimlerden Bruno Fernandes ile ilgili yaşanan o gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifine son kararını iletti. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Galatasaray son olarak milli ara öncesinde sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Cimbom bu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Sarı-kırmızılılar aldığı galibiyetin ardından ligde 28 puanla zirveye kuruldu.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Okan Buruk'un öğrencileri milli aranın ardından sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Cimbom'da bu karşılaşmanın hazırlıkları, milli takımlardan davet almayan futbolcularla tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Galatasaray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ederken diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Cimbom'a bu anlamda oldukça sevindiren bir haber geldi.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

Galatasaray, yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes için devre arasında harekete geçecek.

Galatasaray'a Bruno Fernandes müjdesi! Transferde kararını verdi

İngiliz basını, 32 yaşındaki orta sahanın, Manchester United'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı.

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