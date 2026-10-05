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Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Yaz döneminde hücum hattını güçlendiren Galatasaray, ocak ayında rotayı savunmaya çevirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açılması planlanırken, bazı oyuncularla yolların ayrılması ve savunmaya 1-2 takviye yapılması gündemde. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından ocak ayında savunma bölgesine yönelmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ikinci yarısında kadronun savunma gücünü artırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Transfer planının merkezinde ise stoper ve sağ bek bölgelerine yapılması düşünülen takviyeler bulunuyor.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Ancak yeni transferler için öncelikle yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi, kadrodaki bazı oyuncularla ilgili farklı formülleri değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Olası oyuncu satışlarından gelecek kaynak ve açılacak kontenjan, ocak ayındaki hamlelerin önünü açacak.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Wilfried Singo ve Leroy Sane için gelebilecek teklifler de bu nedenle yönetim tarafından yakından takip edilecek.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya ulaşacak teklifleri sportif ve ekonomik açıdan değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

23 yaş altı kontenjanını da dolduran Galatasaray'da Renato Nhaga'nın kiralık olarak gönderilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Bunun yanı sıra Mario Lemina'nın sözleşmesinin feshedilmesi de yabancı kontenjanında yer açmak adına gündemde.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un gerçekleştirdiği görüşmede ara transfer döneminin yol haritası masaya yatırıldı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Zirvede, takımın özellikle savunma hattında güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Galatasaray'ın ocak ayında savunmaya bir veya iki oyuncu takviyesi yapması planlanıyor.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Ugochukwu ve Bitshiabu'nun performansları da transfer planını doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmelerini feshetme seçeneğini de değerlendirmeye alarak ocak ayında kadroda kapsamlı bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

#Galatasaray #GS Spor Haberi #Okan Buruk #Dursun Özbek #Mario Lemina #Renato Nhaga #Leroy Sane #Wilfried Singo
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