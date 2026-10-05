Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak

Yaz döneminde hücum hattını güçlendiren Galatasaray, ocak ayında rotayı savunmaya çevirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açılması planlanırken, bazı oyuncularla yolların ayrılması ve savunmaya 1-2 takviye yapılması gündemde. İşte detaylar... (GS spor haberi)