Galatasaray'dan transfer operasyonu! O bölgelere hamle yapılacak
Yaz döneminde hücum hattını güçlendiren Galatasaray, ocak ayında rotayı savunmaya çevirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açılması planlanırken, bazı oyuncularla yolların ayrılması ve savunmaya 1-2 takviye yapılması gündemde. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından ocak ayında savunma bölgesine yönelmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ikinci yarısında kadronun savunma gücünü artırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.