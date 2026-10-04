Galatasaray'a Singo'dan bir şok daha! Dönüş süresi uzadı ve...

Galatasaray'da son dönemde sakatlıklarla boğuşan Wilfried Singo'dan bir kötü haber daha geldi. Tedavisine devam edilen 25 yaşındaki stoperin geri dönüş süresinin yine uzadığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)