Galatasaray'a Singo'dan bir şok daha! Dönüş süresi uzadı ve...
Galatasaray'da son dönemde sakatlıklarla boğuşan Wilfried Singo'dan bir kötü haber daha geldi. Tedavisine devam edilen 25 yaşındaki stoperin geri dönüş süresinin yine uzadığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'da yeni sezon yoğun maç temposu ve zorlu fikstürle devam ediyor. Milli ara dönüşü sarı-kırmızılılar hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa arenasındaki kritik mücadelelerde yoluna kararlılıkla devam etmek istiyor.
Okan Buruk yönetimindeki Aslan, kadro derinliğini korumak ve her kulvarda iddialı olmak adına geniş rotasyonlu bir kadro ile sezona başladı. Sezon başından bu yana girilen yoğun maç maratonu, teknik heyetin saha içi planlarını doğrudan etkiliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin en çok önem verdiği konuların başında savunma kurgusundaki istikrar ve oyuncuların fiziki durumları geliyor. Özellikle yüksek tempoyla oynanan lig ve Şampiyonlar Ligi fikstüründe savunma hattının önemi her geçen gün artıyor.
Sezon başından itibaren savunmanın sağında ve merkezinde kilit rol oynaması beklenen Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Singo, sarı-kırmızılı camianın büyük beklentiler beslediği isimler arasında yer alıyor.
25 yaşındaki başarılı savunmacı, atletizmi ve çok yönlü oyunuyla Okan Buruk'un stoper ve sağ bek pozisyonlarındaki en önemli kozlarından biri olarak görülüyordu. Ancak oyuncunun yaşadığı talihsizlikler planları altüst etti.
Dünya Kupası dönüşü yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sahalara dönen ancak antrenmanda aldığı darbe ve uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle yeniden takımdan uzak kalan Singo, uzun süredir tedavi görüyor.
Bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle sarı-kırmızılı formayı düzenli olarak giyemeyen Fildişi Sahilli oyuncu, şu ana kadar yalnızca 2 resmi karşılaşmada ve toplamda 41 dakika süre alabilmişti.
Singo'nun yokluğunda savunma hattında farklı varyasyonlar denemek zorunda kalan teknik direktör Okan Buruk, sağlık heyetinden gelecek sevindirici haberleri ve oyuncunun durumunu gün gün yakından takip etti.
Geçtiğimiz günlerde oyuncunun sakatlığına ilişkin sosyal medyada ve basında "aşil tendonu koptu" ya da "kronik sakat" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış, bu durum taraftarlar arasında büyük bir endişe yaratmıştı
Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek resmi açıklamalar yaparak bu asılsız iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Oyuncunun tendonunda kopma olmadığı, antrenman darbesine bağlı adale hasarı ve kanama nedeniyle tedavisinin sürdüğü duyurulmuştu.
Sarı-kırmızılı sağlık ekibinin titizlikle yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon sürecinde Singo'nun bireysel çalışmalara başlaması ve sahalara dönüş hazırlıklarını sürdürmesi Florya cephesinde moral yaratmıştı.
Gözlerin çevrildiği kritik süreçte taraftarlar, Fildişi Sahilli stoperin takıma ne zaman katılacağını ve hangi maçla sahalara döneceğini büyük bir merakla beklemeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçında kadroda yer alamayan tecrübeli savunmacının milli ara dönüşü Kasımpaşa maçında da kadroda yer almayacağı açıklandı.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, oyuncuyu tam kapasiteye ulaşmadan riske etmek istemediği için geri dönüş takvimini titizlikle planladı. Singo'nun sağlık ekibi gözetimindeki tedavisine eksiksiz devam ediliyor.
Son yapılan kontroller ve gelen bilgilere göre, Wilfried Singo'nun takımla çalışmalara kademeli olarak katılması ve milli ara/lig dönüşü öncesinde riske edilmeyerek önümüzdeki kritik karşılaşmalarda yeniden kadroda yer alması ve 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine tam olarak hazır olması hedefleniyor.