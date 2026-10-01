UEFA, Galatasaray’ın 121. yılını kutladı
UEFA, 121. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Galatasaray için özel bir paylaşım yaptı.
UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
UEFA'nın paylaşımında, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandığı hatırlatıldı.
Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki ilk Avrupa kupasını getirmişti.
Sarı-kırmızılılar aynı yıl UEFA Süper Kupa'da ise Real Madrid'i uzatmalarda Mário Jardel'in altın golüyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
UEFA, paylaşımında Galatasaray için "121 years of Galatasaray" ifadelerini kullandı.
🟡🔴 Celebrating 121 years of @GalatasaraySK!⁰⁰🏆 UEFA Cup and Super Cup winners in 2000, they made history as the first Turkish club to lift a major UEFA club trophy.⁰⁰#ThrowbackThursday pic.twitter.com/z4TqguBaTt— UEFA (@UEFA) October 1, 2026