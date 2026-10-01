CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

UEFA, Galatasaray’ın 121. yılını kutladı

UEFA, 121. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Galatasaray için özel bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi:
UEFA, Galatasaray’ın 121. yılını kutladı

UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

UEFA'nın paylaşımında, sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandığı hatırlatıldı.

Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki ilk Avrupa kupasını getirmişti.

Sarı-kırmızılılar aynı yıl UEFA Süper Kupa'da ise Real Madrid'i uzatmalarda Mário Jardel'in altın golüyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

UEFA, paylaşımında Galatasaray için "121 years of Galatasaray" ifadelerini kullandı.

#UEFA Kupası #Arsenal #Real Madrid #Avrupa #UEFA #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'da Singo gelişmesi!
Sonraki Haber
G.Saray'da Singo gelişmesi!