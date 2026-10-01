Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılıların başı sakatlıklarla dertte.
Cimbom, sezon başından bu yana Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'i sakatlığa kurban verdi.
Galatasaray'da sakatlanan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu.
Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan transfer edilen Fildişili futbolcu, sakatlıklardan kurtulamıyor.
Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Singo, bu sezon da 4. haftada oynanan Başakşehir maçından önce sakatlık yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadele öncesi Singo'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Buruk, Fildişili oyuncunun antrenmanda bir darbe aldığını ve maç kadrosuna alınmadığını söyledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da isteneni veremeyen Wilfried Singo'nun tedavisine devam ediliyor.
25 yaşındaki futbolcunun dönüşünün beklenenden uzun sürmesi sonrası Singo'nun aşil tendonunu koptuğu iddia edilmişti.
Galatasaray ise bu iddiayı yalanlamış ve yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.
Sahalara ne zaman döneceği merakla beklenen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Usta gazeteci Levent Tüzemen, Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihini açıkladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA DÖNECEK
Libero TV'ye konuşan Tüzemen, "Singo, Fenerbahçe maçından sonra sahalara dönecekmiş, cam adam." ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 41 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.
25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Singo'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.