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Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılıların başı sakatlıklarla dertte.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Cimbom, sezon başından bu yana Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'i sakatlığa kurban verdi.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'da sakatlanan isimlerden biri de Wilfried Singo oldu.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan transfer edilen Fildişili futbolcu, sakatlıklardan kurtulamıyor.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Singo, bu sezon da 4. haftada oynanan Başakşehir maçından önce sakatlık yaşadı.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerle oynanan mücadele öncesi Singo'nun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Buruk, Fildişili oyuncunun antrenmanda bir darbe aldığını ve maç kadrosuna alınmadığını söyledi.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Galatasaray'da isteneni veremeyen Wilfried Singo'nun tedavisine devam ediliyor.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

25 yaşındaki futbolcunun dönüşünün beklenenden uzun sürmesi sonrası Singo'nun aşil tendonunu koptuğu iddia edilmişti.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray ise bu iddiayı yalanlamış ve yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Sahalara ne zaman döneceği merakla beklenen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Usta gazeteci Levent Tüzemen, Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA DÖNECEK

Libero TV'ye konuşan Tüzemen, "Singo, Fenerbahçe maçından sonra sahalara dönecekmiş, cam adam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 maçta 41 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Singo gelişmesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Singo'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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