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Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sunderland forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Noah Sadiki'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Hücum hattına önemli takviyeler gerçekleştiren G.Saray'da ara transfer döneminde öncelik takım savunmasını güçlendirecek isimlere verilecek.

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Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Bir savunma ve bir de orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Gündemdeki isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

1.73 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu ile orta sahasını güçlendirip rakiplerini domine etmek isteyen sarı kırmızılılar, ocak ayında harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

KONTENJANA UYUYOR
Daha önce de transferi gündeme gelen ancak tercihini hücum bölgesindeki transferlerden yana kullanan G.Saray, oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Hem 6 hem de 8 numara forma giyebilen Noah, top kapma yeteneğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi ve geriden topla çıkışları ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile uyan Sadiki için ocak ayında İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirilecek.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Genç oyuncu 23 yaş altında olduğu için kontenjana da uyuyor.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

17 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Sadiki için Sunderland geçen sezon 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Fotomaç'ın haberine göre, Belçika ekibi Union SG'den transfer edilen genç futbolcu için İngiliz ekibinin beklentisi bu bedelin çok daha üzerinde.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için sarı-kırmızılılar şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

FENERBAHÇE'YE KARŞI RAKİP OLDU
Sadiki, Union SG forması giydiği 2024'te F.Bahçe'ye karşı da rakip oldu.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Kadıköy'de oynanan ve F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahada 86 dakika kalan Noah Sadiki, o dönemde 19 yaşında olmasına karşın performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı ve sezon sonunda da Sunderland'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

İngiliz kulübündeki sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.

#Kadıköy #Galatasaray #Belçika #F Bahçe #UEFA Avrupa Ligi #Okan Buruk #İngiltere #Premier Lig #Sunderland #Fenerbahçe
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