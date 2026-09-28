Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde

Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sunderland forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Noah Sadiki'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)