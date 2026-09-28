Galatasaray'dan orta saha U23 transferi! Okan Buruk'un aradığı profilde
Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sunderland forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Noah Sadiki'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Hücum hattına önemli takviyeler gerçekleştiren G.Saray'da ara transfer döneminde öncelik takım savunmasını güçlendirecek isimlere verilecek.
Bir savunma ve bir de orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Gündemdeki isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki.
1.73 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu ile orta sahasını güçlendirip rakiplerini domine etmek isteyen sarı kırmızılılar, ocak ayında harekete geçme kararı aldı.
KONTENJANA UYUYOR Daha önce de transferi gündeme gelen ancak tercihini hücum bölgesindeki transferlerden yana kullanan G.Saray, oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.
Hem 6 hem de 8 numara forma giyebilen Noah, top kapma yeteneğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi ve geriden topla çıkışları ile dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile uyan Sadiki için ocak ayında İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirilecek.
Genç oyuncu 23 yaş altında olduğu için kontenjana da uyuyor.
17 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI Sadiki için Sunderland geçen sezon 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Fotomaç'ın haberine göre, Belçika ekibi Union SG'den transfer edilen genç futbolcu için İngiliz ekibinin beklentisi bu bedelin çok daha üzerinde.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için sarı-kırmızılılar şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI RAKİP OLDU Sadiki, Union SG forması giydiği 2024'te F.Bahçe'ye karşı da rakip oldu.
Kadıköy'de oynanan ve F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahada 86 dakika kalan Noah Sadiki, o dönemde 19 yaşında olmasına karşın performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı ve sezon sonunda da Sunderland'in yolunu tutmuştu.
Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İngiliz kulübündeki sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.