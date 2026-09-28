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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın o maçta sahada olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.

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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Geçirdiği sakatlık sebebiyle sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında Nijeryalı yıldızdan mahrum kalmıştı.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Sporting deplasmanında Osimhen'den yoksun çıkan Galatasaray, mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Osimhen'den güzel haberler geliyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Osimhen, milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesine gitti.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan affını isteyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takımına destek olurken bir yandan da ülkesinde dinlenme fırsatı buluyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk'tan özel bir izin istediği, başarılı çalıştırıcının da onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Osimhen, Türkiye'den ayrılmadan önce sağlık heyeti ile bir araya geldi.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Kendisine verilen programı ve tedavi sürecini ülkesinde de sürdüreceğini belirten Osimhen, en sağlıklı şekilde döneceğini ifade etti.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Gittiği her yerde G.Saray logolu ürünleri de üzerinden çıkarmayan Nijeryalı oyuncunun, Fotomaç'ın haberine göre, 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyecek durumda olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Ayrıca Osimhen'i aday kadrodan çıkartan Nijerya Futbol Federasyonu'na da teşekkür edildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Bu sezon Galatasaray'da 4 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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