Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın o maçta sahada olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 4 Eylül'de oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.
Geçirdiği sakatlık sebebiyle sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında Nijeryalı yıldızdan mahrum kalmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Sporting deplasmanında Osimhen'den yoksun çıkan Galatasaray, mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Osimhen'den güzel haberler geliyor.
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Osimhen, milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesine gitti.
Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan affını isteyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takımına destek olurken bir yandan da ülkesinde dinlenme fırsatı buluyor.
Osimhen'in teknik direktör Okan Buruk'tan özel bir izin istediği, başarılı çalıştırıcının da onay verdiği öğrenildi.
Osimhen, Türkiye'den ayrılmadan önce sağlık heyeti ile bir araya geldi.
Kendisine verilen programı ve tedavi sürecini ülkesinde de sürdüreceğini belirten Osimhen, en sağlıklı şekilde döneceğini ifade etti.
Gittiği her yerde G.Saray logolu ürünleri de üzerinden çıkarmayan Nijeryalı oyuncunun, Fotomaç'ın haberine göre, 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyecek durumda olduğu öğrenildi.
Ayrıca Osimhen'i aday kadrodan çıkartan Nijerya Futbol Federasyonu'na da teşekkür edildi.
Bu sezon Galatasaray'da 4 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sarı-kırmızılılar Osimhen'in forma giyemediği 3 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi.
Bu maçlarda 1 galibiyet alan Cimbom, Trabzonspor ve Sporting'e mağlup oldu.