Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın o maçta sahada olacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)