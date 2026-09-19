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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un dev derbi öncesi Rafael Leao ile bizzat görüştüğü ve Portekizli yıldızı sahada nasıl kullanacağını belirlediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında Rafael Leao'ya güveniyor.

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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Fotomaç'ta yer alan habere göre, alışma sürecini hızlıca atlatan ve takıma katkı veren Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Bu akşam Papara Park'ta oynanacak dev maçta Cimbom'un hücumdaki kozu Leao olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

27 yaşındaki sol kanat, hücum bölgesinde joker gibi olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Teknik direktör Okan Buruk'un Leao'yu maç içerisinde pozisyona bağlı olarak forvet arkası ve forvette de kullanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor maçına ilk kez 11'de başlayan Rafael Leao, bu sezon şimdiye kadar sarı-kırmızılı formayla 3 resmi maça çıkarken 140 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Tecrübeli yıldızın da dev derbi öncesi motive olduğu ve Galatasaray formasıyla ilk skor katkısını vermek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Leao'nun da derbi öncesi çok motive olduğu dile getirildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Teknik Direktör Okan Buruk'un da yıldız futbolcuyla bire bir görüşmeler yaparak özel olarak derbiye motive ettiği dile getirildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

DAHA İYİ BİR GÜN

Hem Portekiz Milli Takımı'na davet edilen hem de Galatasaray ile bu akşam Trabzonspor derbisine çıkacak Rafael Leao özel bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Portekizli futbolcu antrenmandan bir fotoğraf yayınlayarak, "Daha iyi bir gün" mesajını yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

JESUS'TAN ÖZEL ÖVGÜ

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rafael Leao ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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