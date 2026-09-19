GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Trabzonspor maçına özel strateji! Leao'yu işte böyle kullanacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un dev derbi öncesi Rafael Leao ile bizzat görüştüğü ve Portekizli yıldızı sahada nasıl kullanacağını belirlediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)