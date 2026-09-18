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Galatasaray, Trabzon'a geldi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray özel uçakla Trabzon'a geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray, Trabzon'a geldi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray bu akşam özel uçakla Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak. Kritik maç öncesinde ise Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan kafilede yer almazken, kadroda bulunan 23 oyuncu şöyle:
"Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

#Victor Osimhen #Wilfried Singo #Mario Lemina #İlkay Gündoğan #Eren Elmalı #Sane #Yunus Akgün #Sallai #Sanchez #Uğurcan Çakır #Kaan Ayhan #Deniz Gül
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