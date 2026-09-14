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Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için transfer iddiası gündeme geldi. Everton ile adı anılan Arjantinli golcüye başka bir kulübün de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Galatasaray'da yapılan takviyeler kadar takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu.

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Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimse Mauro Icardi oldu.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

2022/23 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi olmuştu.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

2025/26 sezonu sonunda sözleşmesi biten tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımla Icardi'ye veda etti.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." ifadeleri kullanıldı.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merak edilen Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Adı sık sık ülkesinin takımlarıyla anılan Arjantinli forvet için Premier Lig ekibi Everton devreye girmişti.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

LAZIO DEVREDE

Çizme basını, Lazio'nun Mauro Icardi'nin menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

SKY Sport kaynaklı haberde, transferde kritik saatlere girildiği Icardi'nin Serie A ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

GATTUSO'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Lazio'nun transfere resmiyet kazandırmak için Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun onayını beklediği aktarıldı.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Arjantinli santrforun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

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#Everton #Galatasaray
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