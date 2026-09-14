Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için transfer iddiası gündeme geldi. Everton ile adı anılan Arjantinli golcüye başka bir kulübün de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...