Mauro Icardi'ye yeni talip! Everton derken sürpriz takım
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için transfer iddiası gündeme geldi. Everton ile adı anılan Arjantinli golcüye başka bir kulübün de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapan Galatasaray'da yapılan takviyeler kadar takımdan ayrılan isimler de çok konuşuldu.
Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimse Mauro Icardi oldu.
2022/23 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Arjantinli yıldız, taraftarın sevgilisi olmuştu.
2025/26 sezonu sonunda sözleşmesi biten tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımla Icardi'ye veda etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıklar, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merak edilen Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor.
Adı sık sık ülkesinin takımlarıyla anılan Arjantinli forvet için Premier Lig ekibi Everton devreye girmişti.
33 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
LAZIO DEVREDE
Çizme basını, Lazio'nun Mauro Icardi'nin menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.
SKY Sport kaynaklı haberde, transferde kritik saatlere girildiği Icardi'nin Serie A ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
GATTUSO'NUN ONAYI BEKLENİYOR
Lazio'nun transfere resmiyet kazandırmak için Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun onayını beklediği aktarıldı.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.
Arjantinli santrforun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.