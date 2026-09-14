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Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Usta yazar Ahmet Çakar, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

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Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken, bu sezonki 2. yenilgisini alan Kocaelispor 9 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, kritik mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde yorumladı. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - BARIŞ TATİLDEN HALA DÖNEMEMİŞ

Galatasaray, Lizbon maçını kaybettikten sonra dün gece neler yapacağı merak konusuydu. Zira geçen sezon Kocaelispor'a puanlar kaybetmişti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Ama dün geceye baktığımızda Galatasaray kazanmayı hak etti. Çok pozisyon yakaladılar, en önemlisi rakibi oynatmadılar, kaybettiği topları çok çabuk kazanıp tekrar hücum ettiler.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Deniz Gül'ü ilk defa ilk 11'de gördük. Kesinlikle iyi oyuncu. Doğru yerler alıyor, rakiple iyi boğuşuyor.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

İlk yarının son 15 dakikası Galatasaray, Leao ile önemli pozisyonlar yakaladı. İkinci yarı yine Galatasaray'ın kontrolü altında geçti. Önemli pozisyonlar geldi ama maçı kazandıran gol, Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Kocaelispor kalecisi gole kadar mükemmeldi. Ama golde mutlak hatalı. Uzak mesafe, top üzerine ve yerden geliyor, tutayım dedi ama tutamadı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Barış Alper hâlâ kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Ben maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı başarılı buldum. Belki bir-iki faulü ters verdi ama Galatasaray'ın VAR yardımıyla iptal edilen golünde karar kesinlikle doğru.

Ahmet Çakar Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi

Kurala göre top, kaleci tarafından eli üzerine konularak temas ettiğinde rakip dokunursa faul olur. Deniz'in attığı golde de öyle oldu. Galatasaray bir-iki pozisyonda penaltı bekledi ama onlarda da devam kararları doğruydu.

#Abdülkerim Bardakcı #Ahmet Çakar #Sabah Gazetesi #Deniz Gül #Galatasaray #Kocaelispor #Lizbon #Trendyol Süper Lig #Rams Park
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