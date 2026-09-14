Galatasaray'da savunma krizine transfer çözümü! Resmi teklif yapıldı
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan Okan Buruk'un stoper arayışında Dursun Özbek yönetimi devreye girdi. Sarı-kırmızılılar kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız stoper için dünya devine resmi teklifte bulundu. İşte transferde tüm detaylar...
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Mehmet Emin Erener
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı maç sayısına ulaşırken savunmada ciddi bir değişim yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 resmi karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü.
Geçen sezonki savunma performansından uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, özellikle stoper bölgesindeki alternatifleri değerlendirmeye başladı.
OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR
Savunmadaki eksikler nedeniyle farklı formüllere yönelen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan karşılaşmada asıl mevkisi sol bek olan Ismail Jakobs'u stoperde görevlendirdi.
Ancak Jakobs, karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bıraktı.
Buruk, Başakşehir karşılaşmasında ise bu kez orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı savunmanın merkezinde kullandı.
Tecrübeli futbolcu da mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Galatasaray'ın stoper bölgesinde kullanabileceği isimlerden Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle sahalara dönememesi, Okan Buruk'un elini daha da zorlaştırdı.
Galatasaray'da bu sezon savunmadaki tek istikrarlı isim olan Davinson Sanchez ise tüm maçlarda ilk 11'de başladı ve şimdiden 521 dakika süre aldı. Ancak 30 yaşındaki tecrübeli stoper fiziksel olarak geçtiğimiz sezonun gerisinde...
YÖNETİM STOPER ARAYIŞINA BAŞLADI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dursun Özbek yönetimi, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapma kararı doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri ise Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio oldu.
İspanyol basını Fichajes.net'ten Raul Cabrera Jimenez'in haberine göre, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
REAL MADRID'DEKİ ROLÜ DEĞİŞTİ
Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcında takımından uzak kalan Asencio, henüz bu sezon Real Madrid formasıyla resmi bir maçta süre alamadı.
Fiziksel sorunlarını geride bırakan genç stoper, kısa süre önce yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Ancak geçtiğimiz sezona kıyasla takım içerisindeki rotasyondaki yeri gerilemiş durumda.
Asencio, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
REAL MADRID'İN PAZARLIK GÜCÜ YÜKSEK
Raul Asencio'nun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. İspanyol kulübü, Haziran 2025'te genç savunmacının sözleşmesini uzatmıştı.
Asencio'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon euro... Real Madrid'in uzun süreli sözleşme nedeniyle transfer görüşmelerinde güçlü bir konumda olduğu ifade ediliyor.
Galatasaray'ın yeni teklifinin mali detayları ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle Real Madrid'in sunulan rakamı yeterli bulup bulmadığı konusunda şu aşamada net bir bilgi bulunmuyor.
GALATASARAY OCAK AYINI BEKLEYECEK
Galatasaray'ın Asencio'ya ilgisi ilk kez ortaya çıkmış değil. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de genç stoper için girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül'de sona ermesi nedeniyle Galatasaray'ın şu aşamada yurt dışından yeni bir oyuncuyu kadrosuna tescil ettirmesi mümkün değil.
Kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Bu nedenle Asencio için yapılan son girişimin ocak ayına yönelik olduğu değerlendiriliyor.
REAL MADRID'DE KARAR VERİLECEK
Önümüzdeki süreçte Asencio'nun Real Madrid'de alacağı süre, Galatasaray'ın transfer girişiminde belirleyici olacak. Eflatun-beyazlıların teknik patronu Jose Mourinho ise Asencio'nun ayrılığına sıcak bakıyor.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENEBİLİR
Genç stoperin Madrid ekibinin rotasyonunda geri planda kalmaya devam etmesi halinde Galatasaray'ın transfer için eli güçlenebilir. Real Madrid ise 2031'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.
Galatasaray'da savunma hattındaki alarmın ardından gözler şimdi ocak ayındaki transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un stoper bölgesindeki alternatif sorununu çözmek için Raul Asencio transferini sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı merakla bekleniyor.