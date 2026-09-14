Galatasaray'da savunma krizine transfer çözümü! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan Okan Buruk'un stoper arayışında Dursun Özbek yönetimi devreye girdi. Sarı-kırmızılılar kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız stoper için dünya devine resmi teklifte bulundu. İşte transferde tüm detaylar...