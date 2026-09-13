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Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Deniz Gül'ün golü iptal edildi

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

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Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Deniz Gül'ün golü iptal edildi

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Kocaelispor kalecisi Serhat'ın sektirdiği topu ağlara gönderen Deniz Gül'ün, gol öncesinde kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu VAR'da izledi. İncelemenin ardından gol geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Deniz Gül'ün golü iptal edildi - 1

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Yunus Akgün #Deniz Gül #Kocaelispor #Galatasaray #Atilla Karaoğlan
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