Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! Deniz Gül'ün golü iptal edildi
Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Kocaelispor kalecisi Serhat'ın sektirdiği topu ağlara gönderen Deniz Gül'ün, gol öncesinde kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu VAR'da izledi. İncelemenin ardından gol geçersiz sayıldı.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.