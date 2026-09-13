CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray-Kocaelispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik maçı kazanarak haftayı lider tamamlamak istiyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray-Kocaelispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik maçı kazanarak haftayı lider tamamlamak istiyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Galatasaray-Kocaelispor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim, Barış.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Matej Jug oturacak. AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev alacak.

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Kocaelispor #Atilla Karaoğlan
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Kasımpaşa, 90+4'te güldü!
Sonraki Haber
Kasımpaşa, 90+4'te güldü!