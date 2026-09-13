Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik maçı kazanarak haftayı lider tamamlamak istiyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik maçı kazanarak haftayı lider tamamlamak istiyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim, Barış.



Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.



GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.



GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Matej Jug oturacak. AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev alacak.