Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kocaelispor maçı öncesi sitem!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda yeni transferlerin fiziksel durumuna dikkat çekerken, taraftarlardan 90 dakika boyunca sabır ve destek istedi. Buruk, hedeflerinin karşılaşmayı kazanarak liderliği almak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, özellikle yeni transferlerin fiziksel durumuna, Sporting Lizbon maçına ve taraftarın sabır göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Buruk, sözlerine Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ı anarak başladı.

"Taçsız Kral Metin Oktay'ın aramızdan ayrılışının 35. yılını rahmetle anıyoruz." diyen Buruk, Kocaelispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, sakin kalmanın önemine vurgu yaptı.

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı." ifadelerini kullanan Buruk, Sporting Lizbon maçında oyunun bazı bölümlerinde doğru işler yaptıklarını belirtti.

Galatasaray'ın Portekiz ekibi karşısında topa sahip olduğu bölümlerde rakibine pozisyon vermediğini söyleyen Buruk, "Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı." dedi.

"BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORUM"

Yeni transferlerin hazır oluş durumuna da değinen Buruk, oyuncuların transfer döneminde düzenli antrenman yapamamasının fiziksel açıdan sorun oluşturduğunu belirtti.

"Ben hep söylüyorum ama kimse anlamıyor, anlatamıyorum. Bu oyuncular yüzde 100 hazır gelmedi. Yüzde 100 hazır olduktan sonra koymaya çalışıyoruz." diyen Buruk, Deniz Gül ve Rafael Leao'nun da henüz tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti.

Buruk, "Oyuncular transfer süreçlerinde 1 hafta, 10 gün antrenman yapmıyorlar. Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu." sözleriyle yeni transferlerin durumuna açıklık getirdi.

"ORİJİNAL BİR SANTRFORLA OYNAMAK ÖNEMLİ"

Kocaelispor karşısında hücum tercihlerine de değinen Buruk, kanatlarda birebirde etkili oyuncuları tercih ettiklerini söyledi.

"Orijinal bir santrforla oynamak çok daha önemli. Merkezde de Yunus var. Sara oraya giren bir 8 numara." diyen Buruk, rakibin geçiş hücumlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kocaelispor'un son üç maçını kazanarak 9 puan topladığını hatırlatan Buruk, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini söyledi.

"ROTASYON YAPMAK GEREKİYOR"

Yoğun maç trafiği nedeniyle rotasyonun önemine dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü, bazı oyuncuların üst üste maç oynadığını belirtti.

"Çok fazla maç oynuyoruz. Rotasyon yapmak gerekiyor. Batrakov son haftalarda üst üste oynadı. Kulübeden iyi gelecek oyuncular da çok önemli." ifadelerini kullanan Buruk, Sane, Batrakov ve Jakobs gibi isimlerin kulübeden katkı vermesinin önemine vurgu yaptı.

TARAFTARA MESAJ: "90 DAKİKA DESTEKLEMELİYİZ"

Buruk, açıklamalarının sonunda Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Hedeflerinin Kocaelispor karşısında kazanarak liderliği almak olduğunu belirten deneyimli teknik adam, sabır istedi.

"Kazanmak istiyoruz. Liderliği almak istiyoruz. Kolay maç olmayacak. En önemlisi sabır." diyen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımızdan da sabırlı olmalarını isteyeceğim. Hep desteklediler bizi son 4 sezonda. Biz hep bir olduk, o zaman başarılı olduk. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika desteklemeliyiz. İnşallah kazanırız."