UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray'da Yunus Akgün, maç sonunda konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray'da Yunus Akgün, maç sonunda açıklama yaptı.

Deneyimli oyuncu, "Sporting geçişleri iyi yapan bir takım, hocamız söylemişti. Beklediğimiz yerden golü yedik. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı bir hakem kararı... Tam izlemedim ama değil diyorlar. Geçen sene de böyle başlamıştık, reaksiyon verebilecek güçteyiz. Ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hakem maçın önüne geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.