UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Lucas Torreira, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Uruguaylı oyuncu, "Hakem kararlarını düşünmeye izin vermemeliyiz. İkinci yarıda yaptığımız hatalarla, büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz bu yerden elimiz boş dönüyoruz. Hakem hatalarına değil, kendi düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.