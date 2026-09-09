Okan Buruk: Hakem her şeyiyle aleyhimize çalıştı

Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Buruk, “Her şeyiyle aleyhimize çalıştı” ifadelerini kullanırken, takımın 2-1’den sonra mental olarak kırıldığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting deplasmanında 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın maça iyi başladığını belirten Buruk, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu" dedi.

"BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

İkinci yarıda verilen penaltı kararını eleştiren Buruk, "Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü" ifadelerini kullandı.

Sporting'in duran toptan bulduğu üçüncü golün ardından oyuna yeniden ortak olmaya çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük" diye konuştu.

"MENTAL OLARAK ÇOK DÜŞTÜK"

Penaltı golünün ardından takımın mental olarak geriye gittiğini ifade eden Buruk, geçen sezonki Eintracht Frankfurt maçına da gönderme yaptı:

"Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı... Geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık."

Galatasaray'ın karşılaşmanın önemli bölümünde üstün oynadığını savunan Buruk, "Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra öz güvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi" dedi.

"ÇOK RAHAT 3 PUAN ALABİLİRDİK"

Hakem kararlarının oyuncularını da olumsuz etkilediğini söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı."

Buruk, Galatasaray'ın maçtan galibiyetle ayrılabilecek fırsatları yakaladığını belirterek, "Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık" ifadelerini kullandı.