Galatasaray U19, Sporting u19 karşısında 90+9'da yıkıldı!

UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Galatasaray U19 ile Sporting U19 2-2 berabere kaldı.

UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray U19 ile Sporting U19 karşı karşıya geldi.

Aurelio Pereira Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın gollerini 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 65. dakikada Arda Tagay kaydederken Sporting U19'un gollerini 90+4. dakikada Sandro Ferreira ve 90+9. dakikada Diego Coxi attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray u19, Gençlik Ligi'ne 1 puanla başlamış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ise Barcelona U19 ekibini ağırlayacak.