Sporting altyapısından yetişen ve profesyonel futbola burada adım atan 27 yaşındaki futbolcu, eski kulübüne olan bağlılığını dile getirirken gelecekte Sporting forması giyme ihtimalinin de kapısını açık bıraktı.
Leao, Sporting'e geri dönme düşüncesiyle ilgili, "Bunu yakın zamanda ailemle de konuştum. Açıkçası bir gün Sporting'e geri dönmeyi ve burada bir şampiyonluk kazanmayı umuyorum. Bu benim için kişisel olarak büyük bir gurur olurdu" dedi.
SPORTING'İN GENÇ YILDIZLARINA ÖVGÜ
Rafael Leao, Sporting'in mevcut kadrosundaki genç oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Flavio Gonçalves, Issa Doumbia ve Geny Catamo'yu özellikle beğendiğini belirten Leao, bu futbolcuların önemli yeteneklere sahip olduğunu söyledi.
Leao, "Özellikle genç oyunculara baktığınızda Flavio, Doumbia ve Geny gibi çok kaliteli futbolcuları görüyorsunuz. Onları gerçekten beğeniyorum. Takıma farklı şeyler katıyorlar. Takımın yapısında ve topla oynanan oyunda önemli rolleri var. Dikkat etmemiz gereken oyuncular" diye konuştu.
"MILAN'DA BİR DÖNGÜ KAPANDI"
Rafael Leao, Milan'dan Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Leao, "Bunlar döngüler. Hayat böyle. Milan'da bir döngü kapandı. Oradan görevimi tamamlamış olarak ayrıldım. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok önemli şeyler kazandım. Kulübün tarihine adımı yazdırdım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'daki yeni macerasına odaklandığını belirten Leao, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki hedeflerine de dikkat çekti.
"Şimdi ise Türkiye'nin çok büyük bir kulübünde yeni bir macera başladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirebilen bir takım. Çok önemli oyuncularımız var ve ben de onlara katkı sağlamak için buradayım" diyen Portekizli yıldız, yeni takımındaki hedeflerinin altını çizdi.
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