CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu. Leao kendisine yöneltilen transfer sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, eski kulübü Sporting hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Leao, ilerleyen yıllarda Sporting'e dönmek istediğini belirtirken, "Bir gün geri dönüp şampiyonluk kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafael Leao, Portekiz basınından Sport TV'ye verdiği özel röportajda kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Sporting altyapısından yetişen ve profesyonel futbola burada adım atan 27 yaşındaki futbolcu, eski kulübüne olan bağlılığını dile getirirken gelecekte Sporting forması giyme ihtimalinin de kapısını açık bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Leao, Sporting'e geri dönme düşüncesiyle ilgili, "Bunu yakın zamanda ailemle de konuştum. Açıkçası bir gün Sporting'e geri dönmeyi ve burada bir şampiyonluk kazanmayı umuyorum. Bu benim için kişisel olarak büyük bir gurur olurdu" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Portekizli yıldız, Sporting'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, "Sporting'e karşı çok büyük bir sevgim var. Bana kendimi gösterme fırsatı veren kulüp burası. Gelecek için kapıları açık bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

SPORTING'İN GENÇ YILDIZLARINA ÖVGÜ

Rafael Leao, Sporting'in mevcut kadrosundaki genç oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Flavio Gonçalves, Issa Doumbia ve Geny Catamo'yu özellikle beğendiğini belirten Leao, bu futbolcuların önemli yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Portekizli oyuncu, söz konusu futbolcuları "korkulması gereken" isimler olarak görüp görmediği yönündeki soruya ise, "Korkmak değil, hayranlık" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Leao, "Özellikle genç oyunculara baktığınızda Flavio, Doumbia ve Geny gibi çok kaliteli futbolcuları görüyorsunuz. Onları gerçekten beğeniyorum. Takıma farklı şeyler katıyorlar. Takımın yapısında ve topla oynanan oyunda önemli rolleri var. Dikkat etmemiz gereken oyuncular" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

"MILAN'DA BİR DÖNGÜ KAPANDI"

Rafael Leao, Milan'dan Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

İtalya'daki döneminin sona ermesini bir "döngünün kapanması" olarak nitelendiren yıldız futbolcu, Milan'da elinden gelenin en iyisini yaptığını ve kulübün tarihine adını yazdırdığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Leao, "Bunlar döngüler. Hayat böyle. Milan'da bir döngü kapandı. Oradan görevimi tamamlamış olarak ayrıldım. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok önemli şeyler kazandım. Kulübün tarihine adımı yazdırdım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Galatasaray'daki yeni macerasına odaklandığını belirten Leao, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki hedeflerine de dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

"Şimdi ise Türkiye'nin çok büyük bir kulübünde yeni bir macera başladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirebilen bir takım. Çok önemli oyuncularımız var ve ben de onlara katkı sağlamak için buradayım" diyen Portekizli yıldız, yeni takımındaki hedeflerinin altını çizdi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao'dan flaş transfer sözleri!

Leao'nun Sporting'e dönme ihtimaliyle ilgili sözleri ise Portekiz basınında röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Galatasaray formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız futbolcu, buna karşın çocukluk kulübüne bir gün geri dönme ihtimalini açıkça dışlamadı.

#Rafael Leao #Galatasaray #Sporting #Portekiz #MILAN #MILAN #Sporting #İtalya
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...
Sonraki Haber
Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...