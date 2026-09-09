Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Galatasaray'daki 4 yıllık macerası bu yaz sona eren Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldız için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)