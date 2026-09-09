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Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Galatasaray'daki 4 yıllık macerası bu yaz sona eren Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldız için transferde flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Galatasaray ile yolları ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

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Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Arjantinli yıldız golcü için Brezilya'nın köklü kulüplerinden Atlético Mineiro'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

TyC Sports'un haberine göre; Brezilya ekibi, bonservisi elinde bulunan Icardi'yi transfer seçenekleri arasında değerlendiriyor.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Ancak Atletico Mineiro'nun 33 yaşındaki futbolcu için önceliği henüz Icardi değil.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Brezilya temsilcisinin ilk hedefinin, Türkiye ve Suudi Arabistan'da kendisine kulüp bulamayan Richarlison olduğu belirtildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Richarlison transferinin gerçekleşmemesi halinde Atletico Mineiro'nun rotasını Icardi'ye çevirebileceği ifade edildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Brezilya'daki transfer döneminin 11 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle önümüzdeki günlerin bu transfer açısından kritik olacağı kaydedildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Icardi'nin en büyük avantajı ise şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunması.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Arjantinli golcü için herhangi bir bonservis bedeli ödenmesi veya başka bir kulüple transfer pazarlığı yapılması gerekmiyor.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Bu durum, Icardi'nin transferini isteyen kulüpler açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Icardi ile Brezilya'dan Sao Paulo ve Vasco da Gama'nın da ilgilendiği ancak bu kulüplerin henüz resmi bir teklif aşamasına gelmediği aktarıldı.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Öte yandan Icardi için şu ana kadar en somut seçeneklerden biri İngiltere'den geldi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, Arjantinli futbolcuyla ilgilendiği ve kendisine resmi teklif olarak iletildiği belirtildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio da Icardi için daha önce somut bir sözleşme önerisi sunmuştu.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Lazio'nun iki sezon için yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ancak görüşmelerin şu an için beklemeye alındığı kaydedildi.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Transferde yeni adresi...

Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino ise oyuncusunun önceliğinin para olmadığını açıkladı. Arjantinli yıldızın öncelikle sportif açıdan doğru projeyi ve iki ya da üç yıl boyunca kalabileceği istikrarlı bir kulübü istediği belirtildi.

#Brezilya #Türkiye #Galatasaray #Suudi Arabistan #İngiltere #İtalya Serie A #Sao Paulo #Everton #Premier Lig
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