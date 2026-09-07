Sporting - Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'e konuk olacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting ile kozlarını paylaşacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, kritik müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği duyuruldu.