Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting CP deplasmanına konuk oluyor. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yokluğunda çıkılacak kritik deplasman öncesi Okan Buruk ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...(GS spor haberi)
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynayacağı kritik deplasman mücadelesine eksiklerle hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Buruk'un en büyük plan değişikliği ise hücum hattında olacak.
Ligde oynanan son maçta sakatlanan Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz'ın, Sporting karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 8 gol ve 12 asistle toplam 20 skor katkısı veren milli futbolcu, yeni sezonda henüz gol ya da asist üretemedi.
Teknik heyet, Portekiz deplasmanında gol yükünü Barış Alper'in omuzlamasını hedefliyor.
Savunmada da zorunlu değişiklikler gündemde. Tecrübeli çalıştırıcının Abdülkerim Bardakcı'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Öte yandan yeni transfer El Chadaille Bitshiabu da teknik ekibin değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.
Hafta içerisindeki antrenman performansına göre genç savunmacının forma şansı bulabileceği belirtiliyor. Ismail Jakobs'un da stoper alternatifi olarak düşünüldüğü ifade edilirken, şu an için Abdülkerim'in bir adım önde olduğu öğrenildi.
G.SARAY'IN YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR
Sarı-kırmızılılar önce Sporting Lizbon deplasmanında sahne alacak, ardından RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek. Daha sonra Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Cimbom, bu zorlu periyodun ardından milli araya girecek. Bu süreçte Osimhen ve Lemina'nın sağlık durumları da teknik heyetin planlamasında belirleyici olacak.
LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI
Öte yandan yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao için Sporting karşılaşması ayrı bir anlam taşıyor. Futbola Sporting altyapısında başlayan Portekizli yıldız, 2018 yılında Lille'e transfer olduktan sonra ilk kez eski kulübüne rakip olacak. Leao'nun mücadelede süre alması bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Deniz Gül de Portekiz'e dönüş yapacak isimlerden biri olacak.
Porto'dan transfer edilen milli futbolcu, yıllarca rekabet ettiği Sporting'e karşı bu kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin genç oyuncuya ikinci yarıda süre vermesi bekleniyor.
DEPLASMAN KARNESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Galatasaray'ın son yıllardaki Avrupa deplasman performansı ise dikkat çekiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, dış sahada istediği sonuçları almakta zorlandı. Avrupa'da oynadığı 6 deplasman maçının yalnızca birini kazanabilen Cimbom, Ajax karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet dışında tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, Lizbon'dan en az bir puanla dönerek bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.