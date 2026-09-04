VAR inceledi, karar değişti! Osimhen’in şutu gol sayıldı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 17. dakikada Victor Osimhen’in şutuyla öne geçti. Üst direkten dönen topun gol çizgisini geçtiği VAR incelemesiyle belirlenirken, hakem gol kararını verdi.

Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin 17. dakikasında konuk ekip, savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira ceza yayının önünde yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Ceza yayının sağından Osimhen'in sert şutunda üst direğe çarpan top, çizginin içinden sekip oyun alanına döndü. Hakem ilk andan oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinde topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi.







Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.