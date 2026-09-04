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VAR inceledi, karar değişti! Osimhen’in şutu gol sayıldı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 17. dakikada Victor Osimhen’in şutuyla öne geçti. Üst direkten dönen topun gol çizgisini geçtiği VAR incelemesiyle belirlenirken, hakem gol kararını verdi.

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VAR inceledi, karar değişti! Osimhen’in şutu gol sayıldı

Başakşehir-Galatasaray mücadelesinin 17. dakikasında konuk ekip, savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira ceza yayının önünde yaptığı baskıyla topu Osimhen'e kazandırdı. Ceza yayının sağından Osimhen'in sert şutunda üst direğe çarpan top, çizginin içinden sekip oyun alanına döndü. Hakem ilk andan oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinde topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi.

VAR inceledi, karar değişti! Osimhen’in şutu gol sayıldı - 1
VAR inceledi, karar değişti! Osimhen’in şutu gol sayıldı - 2

Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Galatasaray #Başakşehir #Torreira #Victor Os
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