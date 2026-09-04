Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Galatasaray, 4. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde ilk 3 maçında 7 puan toplayan ve rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.



BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY İLK 11'LER

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sanchez, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Fatih Tokail üstleniyor.

GALATASARAY TARAFTARINDAN LEAO'YA BÜYÜK İLGİ



Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan yeni transfer Rafael Leao sarı kırmızılı taraftarla buluştu.

SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKILDI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde, gemi kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan karşılaşmada futbolcular, hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla sahaya siyah bant takarak çıktı.