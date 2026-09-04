Okan Buruk’tan hakem tepkisi! Osimhen ve Lemina’nın durumunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir galibiyetinin ardından hakem yönetimine tepki gösterirken, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumlarının MR sonrası netleşeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyi, hakem yönetimini ve sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumunu değerlendirdi.

"BU HAKEM PERFORMANSINI KONUŞMAK GEREKİYOR"

Hakem yönetimine tepki gösteren Okan Buruk, "Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LEAO GİRDİKTEN SONRA OLUMLU İŞLER OLDU"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Buruk, ikinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın oyundan çıkmasının ardından ilk yarıdaki performanslarını sürdüremediklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli" dedi.

"LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Başakşehir deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Buruk, "İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları var. İyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike yarattılar. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Liderliğimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"PENALTI OLARAK GÖRMEDİM"

Galatasaray'ın savunma performansını da değerlendiren Okan Buruk, Başakşehir'in kazandığı penaltı hakkında ise farklı düşündüğünü belirtti.

Buruk, "Yediğimiz goller var. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN VE LEMINA'NIN DURUMU

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmada sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Buruk, iki oyuncunun MR sonuçlarının bekleneceğini söyledi.

Buruk, "Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz" dedi.