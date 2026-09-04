Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Önemli olan 3 puan.

Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız. Kimin golünün daha güzel olduğunun önemi yok, önemli olan 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.