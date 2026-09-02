Galatasaray'ın yeni transferi Bitshiabu İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüleri

Galatasaray'ın Leipzig kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüleri....

Galatasaray'ın Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu İstanbul'a geldi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.