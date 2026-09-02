Her yıl kadrosunu dünya yıldızları ile donatan Galatasaray çok önemli bir transferin daha eşiğine geldi. Haziran ayından itibaren Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, şansını son ana kadar zorlamaya devam edecek. İspanyol ekibinde yeni sezon planlamasında teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de düşünülmeyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için uzun süredir görüşmeler devam ediyor. Ancak Galatasaray beklenen bonservis seviyesine çıkamadı. KADROLAR VERİLECEK Başkan Dursun Özbek'in en büyük hayali olan 23 yaşındaki Fransız oyuncu için 35 milyon euro'ya kadar çıkıldı. Real Madrid'in 50 milyon euro'nun altına düşmeye yanaşmaması üzerine sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte bu seviyeye çıkmayı düşünüyor. Ancak İspanya'da transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kaldığı için vereceği yanıt merakla bekleniyor. Takımlar Şampiyonlar Ligi kadrolarını bu gece yarısına kadar bildirmek zorunda olduğu için Galatsaray baskıyı arttırdı. MOURINHO'YA BAĞLI Eduardo Camavinga transferinde en önemli karar verici olarak Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho gösteriliyor. Eğer Portekizli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verirse Real Madrid görüşmelerde esneme yapacak. Eğer Portekizli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verirse Real Madrid görüşmelerde esneme yapacak. KAPI KAPANMADI Real Madrid'in Camavinga'yı satmak konusunda kapıyı kapatmadığı ifade edildi. The Athletic'in haberine göre; İspanyol devi, uygun bir teklif gelmesi halinde Camavinga'nın ayrılığına kapıyı tamamen kapatmış değil. Real Madrid'in iyi bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. MALAGA MAÇINDA ELEŞTİRİLDİ Real Madrid'in Malaga ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Camavinga'nın performansı Real Madridli futbolseverler tarafından eleştirildi. Beklenenin üzerinde top kaybı yapan Fransız yıldızın yeni sezon planlamasında olmasının zor gözüktüğü ifade edildi.