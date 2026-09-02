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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'da transferin son günlerinde hareketlilik sürerken, sarı-kırmızılıların Real Madrid'in yıldız futbolcusu için harekete geçtiği ve transferi tamamlamaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Her yıl kadrosunu dünya yıldızları ile donatan Galatasaray çok önemli bir transferin daha eşiğine geldi.

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Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Haziran ayından itibaren Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, şansını son ana kadar zorlamaya devam edecek.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

İspanyol ekibinde yeni sezon planlamasında teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de düşünülmeyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için uzun süredir görüşmeler devam ediyor.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Ancak Galatasaray beklenen bonservis seviyesine çıkamadı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

KADROLAR VERİLECEK

Başkan Dursun Özbek'in en büyük hayali olan 23 yaşındaki Fransız oyuncu için 35 milyon euro'ya kadar çıkıldı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Real Madrid'in 50 milyon euro'nun altına düşmeye yanaşmaması üzerine sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte bu seviyeye çıkmayı düşünüyor.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Ancak İspanya'da transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kaldığı için vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Takımlar Şampiyonlar Ligi kadrolarını bu gece yarısına kadar bildirmek zorunda olduğu için Galatsaray baskıyı arttırdı.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

MOURINHO'YA BAĞLI

Eduardo Camavinga transferinde en önemli karar verici olarak Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho gösteriliyor.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Eğer Portekizli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verirse Real Madrid görüşmelerde esneme yapacak.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Eğer Portekizli teknik adam, 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verirse Real Madrid görüşmelerde esneme yapacak.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

KAPI KAPANMADI

Real Madrid'in Camavinga'yı satmak konusunda kapıyı kapatmadığı ifade edildi.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

The Athletic'in haberine göre; İspanyol devi, uygun bir teklif gelmesi halinde Camavinga'nın ayrılığına kapıyı tamamen kapatmış değil. Real Madrid'in iyi bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

MALAGA MAÇINDA ELEŞTİRİLDİ

Real Madrid'in Malaga ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Camavinga'nın performansı Real Madridli futbolseverler tarafından eleştirildi.

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a transfer olacak mı?

Beklenenin üzerinde top kaybı yapan Fransız yıldızın yeni sezon planlamasında olmasının zor gözüktüğü ifade edildi.

#Eduardo Camavinga #Jose Mourinho #Dursun Özbek #Real Madrid #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
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