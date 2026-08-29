Galatasaray-Göztepe CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta | İlk 11'ler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecekler. Cimbom'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi taraftarlar; "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta?" gibi sorulara cevap arıyorlar. İşte bu kritik mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 3. haftasında son şampiyon Cimbom sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri son olarak Erzurumspor FK deplasmanından aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından yeni bir seri başlatabilmek adına bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmandan mutlaka puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

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GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Göztepe mücadelesi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Göztepe mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen



Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson



OSIMHEN FAKTÖRÜ



Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti. İlk haftada 2-2 berabere biten Çorum FK ve 4-0 kazanılan Erzurumspor FK maçlarında filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ligde ilk 2 haftada sarı-kırmızılı takımın attığı 6 golün 4'ünü kaydetti. Kazanılan 4 puanda başarılı futbolcunun büyük katkısı oldu. Nijeryalı forvet, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

65'İNCİ KEZ RAKİPLER



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 64 maçtan 39'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. İki ekip, İstanbul'da ise 33. kez birbirlerine rakip olacak. İstanbul'da Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. 8 maç da berabere sonuçlandı

KAZANAN KADROYLA DEVAM



Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Göztepe mücadelesinde kazanan kadrosunu koruyacak. Geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK önünde 4-0 kazanan ilk 11'i bozmayacak olan başarılı çalıştırıcının Leroy Sane ve Aleksey Batrakov gibi isimlere ikinci yarıda şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.



36 MAÇLIK DEV SERİ



Aslan, Süper Lig'de iç sahada tam 36 maçtır kaybetmiyor. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı



BATRAKOV'UN İLK SINAVI



Cimbom'un yeni transferi Aleksey Batrakov ilk kez RAMS Park'a çıkıyor. 21 yaşındaki Rus orta sahanın bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasına maça yedek başlaması planlanıyor. Okan Buruk'un genç yıldıza maçın ilerleyen dakikalarında şans vermeyi istediği kaydedildi. Öte yandan Rusya'dan hazır ve antrenmanlı gelen Batrakov'un idmandaki performansı tam not alıyor.