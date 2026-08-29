Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'nun ardından Milan'ın bir başka yıldızını daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)