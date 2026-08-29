Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var
Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'nun ardından Milan'ın bir başka yıldızını daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Durgun bir yaz transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK karşısında tepki gören yönetim, takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, ilk transferini orta saha bölgesine yaptı.
Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
İkinci transferini de orta sahaya yapan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.
Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ugochukwu ve Batrakov hamleleri sonrası kanat transferine yoğunlaşan Galatasaray, bu bölgeyi de güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile anlaştığı iddia edilen Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.
Cimbom, 27 yaşındaki futbolcunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Milan ile resmi görüşmelere başladığını açıkladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, İstanbul'a geldi.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Rafael Leao, "Burada olmaktan çok mutluyum, gelen taraftarlara müteşekkirim. Osimhen'le iyi arkadaşız birlikte Galatasaray için çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanacağımıza inanıyorum, heyecanlıyım" dedi.
Galatasaray'ın Portekizli yıldız ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Yaz transfer dönemi sona ermeden önce birkaç takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Milan'dan bir transfer daha yapmak istiyor.
YOUSSOUF FOFANA'YA KANCA
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Serie A devinde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgilendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılıların, Milan'dan 27 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi talep ettiği belirtildi.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Fofana'nın kiralık olarak gidebileceği ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.