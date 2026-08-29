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Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'nun ardından Milan'ın bir başka yıldızını daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Durgun bir yaz transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK karşısında tepki gören yönetim, takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Cimbom, ilk transferini orta saha bölgesine yaptı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Galatasaray, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

İkinci transferini de orta sahaya yapan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Ugochukwu ve Batrakov hamleleri sonrası kanat transferine yoğunlaşan Galatasaray, bu bölgeyi de güçlendirdi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile anlaştığı iddia edilen Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Cimbom, 27 yaşındaki futbolcunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Galatasaray'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Milan ile resmi görüşmelere başladığını açıkladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Çok mutlu olduğunu dile getiren Rafael Leao, "Burada olmaktan çok mutluyum, gelen taraftarlara müteşekkirim. Osimhen'le iyi arkadaşız birlikte Galatasaray için çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanacağımıza inanıyorum, heyecanlıyım" dedi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Galatasaray'ın Portekizli yıldız ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

Yaz transfer dönemi sona ermeden önce birkaç takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Milan'dan bir transfer daha yapmak istiyor.

Galatasaray'a Milan'dan bir transfer daha! Leao'nun ardından hedefte o isim var

YOUSSOUF FOFANA'YA KANCA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Serie A devinde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgilendiğini duyurdu.

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