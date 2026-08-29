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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük mücadelenin tarihleri açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki maç programı açıklandı.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük mücadelenin tarihleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü de netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük mücadelenin tarihleri açıklandı

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