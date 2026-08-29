İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü! 8 büyük mücadelenin tarihleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü de netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak. SPORTING LIZBON (DEPLASMAN) 9 Eylül 2026 / 21:00 BARCELONA (EV) 13 Ekim 2026 / 21:00 LILLE (DEPLASMAN) 21 Ekim 2026 / 18:45 STUTTGART(EV) 3 Kasım 2026 / 18:45 ASTON VILLA (EV) 24 Kasım 2026 / 18:45 AEK ATİNA (DEPLASMAN) 8 Aralık 2026 / 21:00 FEYENOORD (EV) 19 Ocak 2027 / 18:45 PARIS SAINT-GERMAIN 27 Ocak 2027 / 21:00