Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Osimhen'e alternatif bir golcü arayışı bulunan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Hoffenheim forması ile Bundesliga'ya damga vuran Kosovalı yıldızı transfer etmek istediği ancak yıldız ismin sağlık durumunun yakından inceleneceği belritildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)