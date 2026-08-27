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Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Osimhen'e alternatif bir golcü arayışı bulunan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Hoffenheim forması ile Bundesliga'ya damga vuran Kosovalı yıldızı transfer etmek istediği ancak yıldız ismin sağlık durumunun yakından inceleneceği belritildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 9 numara arayışı hız kazandı.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında oluşabilecek boşluğu doldurabilecek, takımın gol yükünü üstlenebilecek bir forveti kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, listesindeki alternatifleri genişletiyor.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Galatasaray'ın forvet adayları arasına son olarak Fisnik Asllani'nin dahil olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Takvim'de yer alan habere göre; Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerilen 24 yaşındaki Kosovalı golcü, yönetimin değerlendirmeye aldığı isimler arasında yerini aldı.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bulunan Asllani'nin özellikle genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle dikkat çektiği belirtildi.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

SAĞLIK DURUMU İNCELENİYOR

Ancak Galatasaray yönetiminin transferde temkinli hareket ettiği ve oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattığı öğrenildi.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Sarı-kırmızılıların, Asllani'nin geçmişte yaşadığı sakatlıkları ve sağlık raporlarını detaylı şekilde incelettiği ifade edildi.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Kosovalı forvetin geçtiğimiz ay Leipzig'e transferi gündeme gelmiş ve taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Ancak transfer, oyuncunun sağlık kontrolleri sırasında ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle son aşamada iptal edilmişti.

Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesi de Asllani için önceliği sağlık durumunun netleştirilmesine verdi.

#Galatasaray #Fisnik Asllani #Leipzig #Victor Osimhen #Bundesliga #Hoffenheim #GS Spor Haberi
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