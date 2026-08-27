Galatasaray'a Kosovalı golcü! Sağlık raporları incelenecek

Takvim'de yer alan habere göre; Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerilen 24 yaşındaki Kosovalı golcü, yönetimin değerlendirmeye aldığı isimler arasında yerini aldı.
Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde bulunan Asllani'nin özellikle genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle dikkat çektiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, Asllani'nin geçmişte yaşadığı sakatlıkları ve sağlık raporlarını detaylı şekilde incelettiği ifade edildi.
Kosovalı forvetin geçtiğimiz ay Leipzig'e transferi gündeme gelmiş ve taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı.
Ancak transfer, oyuncunun sağlık kontrolleri sırasında ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle son aşamada iptal edilmişti.
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