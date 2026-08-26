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GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

Galatasaray transfer haberleri | Yaz transfer dönemini yıldız bir oyuncunun transferiyle taçlandırmak isteyen Galatasaray'da Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, transfer için Başkan Dursun Özbek'in bizzat talimat verdiğini ve transferdeki son durumu açıkladı. İşte detaylar...

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GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki ısrarı sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ

Sky Italia'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların dün gece geç saatlere kadar Milan ile temaslarda bulunduğu ve başkan Dursun Özbek'in doğrudan talimatıyla transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

ASTON VILLA'YA DAHA SICAK

Transferde şu anda iki farklı teklifin bulunduğu ifade edilirken, Leao'nun kariyer planı doğrultusunda Premier League'de forma giymeye ve Aston Villa'ya transfer olmaya daha sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

VILLA'NIN TEKLİFİ TATMİN ETMEDİ

Ancak hem Milan'a yapılan teklifin hem de oyuncuya sunulan sözleşmenin tarafları şu aşamada tam anlamıyla tatmin etmediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

45 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bonuslar dahil 45 milyon euroya kadar çıkan bir teklif sunduğu belirtilirken, Milan'ın Leao'yu satmak için en az 50 milyon euro net bonservis talep ettiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

Bu nedenle iki kulüp arasında henüz anlaşma sağlanmış değil.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

BİR PÜRÜZ DAHA VAR

Öte yandan Milan'ın Galatasaray ile anlaşmaya varması durumunda bile sarı-kırmızılıların önünde çözmesi gereken bir başka sorun bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

GALATASARAY, LEAO'YU İKNA ETMELİ

Galatasaray'ın, Leao'yu transfer konusunda ikna ederek oyuncuyla da anlaşmaya varması gerekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

10+2 MİLYON EUROLUK MAAŞ TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

EK BONUSLAR İSTİYOR

Ancak Leao'nun daha yüksek bonuslar talep ettiği ve Galatasaray'ın teklifinden henüz tamamen memnun olmadığı aktarılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

GALATASARAY'A KAPIYI KAPATMADI

Buna rağmen 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kapıyı tamamen kapatmadığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

HALA ZAMAN VAR

Bu nedenle sarı-kırmızılıların hem Milan'la hem de oyuncuyla anlaşma sağlamak için hâlâ zamanı bulunuyor.

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