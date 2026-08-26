GALATASARAY HABERİ: Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum

Galatasaray transfer haberleri | Yaz transfer dönemini yıldız bir oyuncunun transferiyle taçlandırmak isteyen Galatasaray'da Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, transfer için Başkan Dursun Özbek'in bizzat talimat verdiğini ve transferdeki son durumu açıkladı. İşte detaylar...