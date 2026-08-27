50 MİLYON EURO ISRARI
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, "Galatasaray şimdi Rafael Leao için yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlıyor. Türk kulübü, Milan'ın son saatlerde oyuncunun fiyatını düşürmesi halinde görüşmeye hazır" diye yazdı.
Il Giornale de "Şu anda Leao için yürüyebilecek tek yol Galatasaray gibi görünüyor. Ancak Türk kulübü, Milan'ın 50 milyon euroluk talebinin altında bir teklif yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.
ASTON VILLA ÇOK İSTEKLİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Rafael Leao transferinde çok istekli davranıyor. SKY İtalia'nın haberinde, Aston Villa'nın Leao konusunda yakın takibi sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Portekizli yıldızın Premier Lig hayali olduğu için Aston Villa'nın bir anda avantajlı olabileceği kaydedildi. İngiliz kulübünün resmi teklifleri yaptığı bildirildi.
G.SARAY'A DAHA YAKIN
Çizme basını, Rafael Leao'nun Galatasaray'a sıcak baktığını vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Leao'nun sarı-kırmızılılardan gelen teklifi cazip bulduğu dile getirildi. Portekizli sol kanadın kulüpler arasında süren görüşmeleri takip ettiği belirtildi.