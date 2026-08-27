TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Rafael Leao hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin, sarı kırmızılılara gitmek istediği ve Cimbom'un, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri