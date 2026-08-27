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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Rafael Leao hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız ismin, sarı kırmızılılara gitmek istediği ve Cimbom'un, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

Galatasaray'da Rafael Leao transferi için yoğun mesai harcanıyor. Sarı-kırmızılıların uzun zamandır gündeminde olan 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

Milan'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan Rafael Leao ile de temaslar kuruyor. İtalyan basınında dün geniş yer ayrılan Rafael Leao-Galatasaray haberlerinde önemli detaylar göze çarpıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

İngiliz kulübü Aston Villa'nın da resmi teklifte bulunduğu Rafael Leao'nun Galatasaray'a gitmek istediği kaydedildi. İngiltere Premier Lig ekibinin Milan ile resmi görüşmelere devam ettiği aktarıldı.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

50 MİLYON EURO ISRARI
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, "Galatasaray şimdi Rafael Leao için yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlıyor. Türk kulübü, Milan'ın son saatlerde oyuncunun fiyatını düşürmesi halinde görüşmeye hazır" diye yazdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

Il Giornale de "Şu anda Leao için yürüyebilecek tek yol Galatasaray gibi görünüyor. Ancak Türk kulübü, Milan'ın 50 milyon euroluk talebinin altında bir teklif yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

La Gazzetta dello Sport ise "Leao kendisini Galatasaray'a götürecek bir hikayenin karakteri, hatta yıldızı olmaya hazırlıyor olabilir" yorumunda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

ASTON VILLA ÇOK İSTEKLİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Rafael Leao transferinde çok istekli davranıyor. SKY İtalia'nın haberinde, Aston Villa'nın Leao konusunda yakın takibi sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Portekizli yıldızın Premier Lig hayali olduğu için Aston Villa'nın bir anda avantajlı olabileceği kaydedildi. İngiliz kulübünün resmi teklifleri yaptığı bildirildi.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

G.SARAY'A DAHA YAKIN

Çizme basını, Rafael Leao'nun Galatasaray'a sıcak baktığını vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Leao'nun sarı-kırmızılılardan gelen teklifi cazip bulduğu dile getirildi. Portekizli sol kanadın kulüpler arasında süren görüşmeleri takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

40 MİLYON EURO ARTACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferi için Milan'a 40 milyon euroluk teklif yaptı. Milan'ın 50 milyon euroda diretmesinin ardından Cimbom'da bonservisin yukarı çekilebileceği vurgulandı. Ayrıca sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki Portekizli sol kanada 12 milyon euro maaş önerdi. Aston Villa ise Leao'ya 7-8 milyon euro bandında maaş sundu. Ancak ünlü yıldızın Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Leao gelişmesi! İşte sözleşme şartları

RUBEN AMORIM TAKİPTE

Milan'da teknik direktör Ruben Amorim'in Rafael Leao'nun transfer durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Amorim'in Portekizli sol kanadı takımda tutmaya sıcak baktığı ve gitmesine çok olumlu yaklaşmadığı ifade edildi. Portekizli hocanın Milan yönetimiyle temas halinde olduğu bildirildi.

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