TRANSFER HABERİ: Pape Matar Sarr adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken adeta gaza bastı. Tottenham'ın gözden çıkardığı Pape Matar Sarr ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, transferi kısa süre içerisinde noktalamayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Transfer döneminin bitimine 10 gün kala G.Saray'da yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.
Bu süre içerisinde minimum 2 en fazla ise 4 oyuncu transferi gerçekleştirmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, orta sahaya da bir takviye yapmaya çalışıyor.
Torreira ve Lemina'nın yaşlarının ilerlemesi ve eski performanslarının uzağında kalmaları nedeniyle yönetim bu bölgeye önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Listenin ilk sırasında ise Tottenham'ın gözden çıkardığı Pape Matar Sarr yer alıyor.
207 MİLYON HARCADILAR Bu sezon orta saha transferlerine 207 milyon euro gibi astronomik bir harcama yapan ve bu nedenle elindeki oyuncuların bir kısmından çıkış yapmak zorunda kalan İngiliz ekibi, Sarr için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fotomaç'ın haberine göre, G.Saray yönetimi 15 milyon euro önerdiği Senegalli futbolcu için İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, bir yandan da yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Çünkü kanat ve hücum bölgelerine de takviye yapılması planlanıyor.
KADROYA ALINMADI Pape Matar Sarr, kulübünün Brentford ile oynadığı Premier Lig maçında kadroya alınmadı.
Yaptığı transferler nedeniyle takımdaki çok sayıda isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Tottenham'da teknik direktör De Zerbi, Sarr'ı Brentford önünde evde bırakmıştı. Oyuncu da artık ayrılmak için geri sayıma geçti.
DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarr, gideceği yeni takımın da burada bulunmasını tercih ediyor.
Şampiyonlar Ligi vitrininden inmek istemeyen Senegalli oyuncu, G.Saray ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Sıra Tottenham ile devam eden pazarlıklara geldi.