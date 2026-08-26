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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Victor Osimhen'e alternatif olacak bir 9 numara arayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'nin de gündemine gelen o ismi kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Uzun süredir alternatif 9 numara arayışlarını sürdüren ancak henüz sonuca ulaşamayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Takvim'in haberine göre, Chelsea formasını giyen ancak kadrodaki santrfor sayısının fazla olması nedeniyle gözden çıkarılan Nicolas Jackson, sarı-kırmızılılara önerildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Senegalli yıldızın menajerinin bir süredir futbolcusuna takım aradığı ve George Gardi aracılığıyla Galatasaray'la da görüşme yapıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Yönetimin düşüm maliyetli kiralama formülüyle olması durumunda bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Piyasa değeri 40 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak oynayan 25 yaşındaki futbolcu yüksek fizik kalitesiyle ön plana çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Ancak Nicolas Jackson son vuruşlarda yaşadığı problemle de ün yapan bir santrfor.

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