TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Victor Osimhen'e alternatif olacak bir 9 numara arayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'nin de gündemine gelen o ismi kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)