TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Fenerbahçe'nin de listesindeydi
Victor Osimhen'e alternatif olacak bir 9 numara arayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'nin de gündemine gelen o ismi kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Uzun süredir alternatif 9 numara arayışlarını sürdüren ancak henüz sonuca ulaşamayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
Takvim'in haberine göre, Chelsea formasını giyen ancak kadrodaki santrfor sayısının fazla olması nedeniyle gözden çıkarılan Nicolas Jackson, sarı-kırmızılılara önerildi.
Senegalli yıldızın menajerinin bir süredir futbolcusuna takım aradığı ve George Gardi aracılığıyla Galatasaray'la da görüşme yapıldığı öğrenildi.
Yönetimin düşüm maliyetli kiralama formülüyle olması durumunda bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Piyasa değeri 40 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak oynayan 25 yaşındaki futbolcu yüksek fizik kalitesiyle ön plana çıkıyor.
Ancak Nicolas Jackson son vuruşlarda yaşadığı problemle de ün yapan bir santrfor.
Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 11 gol atan yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
25 yaşındaki Senegalli santrfor kariyeri boyunca toplam 207 resmi maça çıktı.
Jackson bu karşılaşmalarda 62 gol attı.
Yıldız forvet 62 golün yanı sıra 31 asistlik performans sergiledi.