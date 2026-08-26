TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet hattına yıldız bir isim getirmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'in 30 yaşındaki Çekyalı golcüsü Patrik Schick için harekete geçme kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)