TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı
Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet hattına yıldız bir isim getirmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'in 30 yaşındaki Çekyalı golcüsü Patrik Schick için harekete geçme kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Victor Osimhen'in yanına önemli bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen G.Saray, rotasını Almanya'ya çevirdi.
Demirovic için bir süredir Stuttgart ile temas halinde bulunan sarı kırmızılılar, bu oyuncuda bekleme kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, 15 milyon Euro'luk teklifi ilk aşamada kabul edilmeyen G.Saray yönetimi yeni bir teklif yapmama kararı aldı.
Bundesliga'da çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu kez Bayer Leverkusen ile görüşmelere başlayacak.
Gündemdeki isim ise 30 yaşındaki Çekyalı golcü Patrik Schick.
Osimhen ile harika bir ikili olacağı düşünülen 1.91 boyundaki futbolcu için sarı-kırmızılılar, Leverkusen ile ilk teması kuracak.
15 milyon Euro'yu gözden çıkaran G.Saray yönetimi, Schick transferi ile taraftarını da mutlu etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız oyuncuyu geçen sezondan itibaren yakından takip ettiği öğrenildi.
Bir dönem transfer listesine de dahil olan Çekyalı oyuncu geçen sezon 42 resmi maçta 22 gol sevinci yaşarken 4 de asiste imzasını attı.
Schick'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.