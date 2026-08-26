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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet hattına yıldız bir isim getirmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'in 30 yaşındaki Çekyalı golcüsü Patrik Schick için harekete geçme kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Victor Osimhen'in yanına önemli bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen G.Saray, rotasını Almanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Demirovic için bir süredir Stuttgart ile temas halinde bulunan sarı kırmızılılar, bu oyuncuda bekleme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Fotomaç'ın haberine göre, 15 milyon Euro'luk teklifi ilk aşamada kabul edilmeyen G.Saray yönetimi yeni bir teklif yapmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Bundesliga'da çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu kez Bayer Leverkusen ile görüşmelere başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Gündemdeki isim ise 30 yaşındaki Çekyalı golcü Patrik Schick.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Osimhen ile harika bir ikili olacağı düşünülen 1.91 boyundaki futbolcu için sarı-kırmızılılar, Leverkusen ile ilk teması kuracak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

15 milyon Euro'yu gözden çıkaran G.Saray yönetimi, Schick transferi ile taraftarını da mutlu etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız oyuncuyu geçen sezondan itibaren yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Bir dönem transfer listesine de dahil olan Çekyalı oyuncu geçen sezon 42 resmi maçta 22 gol sevinci yaşarken 4 de asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Patrik Schick bombası! Yönetim o rakamı gözden çıkardı

Schick'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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