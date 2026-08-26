Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Victor Osimhen'e alternatif bir santrfor arayışında olan Galatasaray, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Emredin Demirovic, Conrad Harder, Lucas Stassin ve Franculino Dju gibi isimlerin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda, bir başka genç santrfor için yapılan dev teklif duyuruldu. Aslan, yıldız 9 numara için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. | GS Spor haberleri
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Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun süre sessiz bir görüntü sergilerken son günlerde transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Transfere Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak başlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir önemli takviye daha yaptı.