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Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Victor Osimhen'e alternatif bir santrfor arayışında olan Galatasaray, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Emredin Demirovic, Conrad Harder, Lucas Stassin ve Franculino Dju gibi isimlerin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda, bir başka genç santrfor için yapılan dev teklif duyuruldu. Aslan, yıldız 9 numara için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. | GS Spor haberleri

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun süre sessiz bir görüntü sergilerken son günlerde transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Transfere Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak başlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir önemli takviye daha yaptı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Aleksey Batrakov transferini de tamamlayan Galatasaray, kadrodaki diğer eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Özellikle santrfor bölgesine yapılacak takviye, yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

OSIMHEN ALTERNATİFSİZ KALDI

Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'da santrfor bölgesinde yalnızca Victor Osimhen kaldı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılıların yoğun maç trafiğinde Osimhen'in alternatifsiz kalmasını istemediği, bu nedenle golcü arayışını sürdürdüğü belirtiliyor.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Galatasaray'ın gündeminde bu doğrultuda birçok forvet bulunuyor.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

DJU, STASSIN, DEMIROVIC, HARDER...

Daha önce Franculino Dju ve Lucas Stassin isimleriyle ilgilenen Aslan, son dönemde Emredin Demirovic ve Conrad Harder'ı da listesine almıştı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Yönetimin farklı alternatifler üzerinden çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Galatasaray için dikkat çeken bir iddia geldi.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, Galatasaray'ın Dinamo Kiev'e 20 yaşındaki forvet Matviy Ponomarenko için teklif yaptığını duyurdu.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

PONOMARENKO İÇİN 30 MİLYON €

Deneyimli gazeteci, "Dinamo'nun şu anda onun için masasında iyi bir teklif var. Galatasaray'ın Ponomarenko için ne sunduğuna gelince, kimsenin ondan daha fazla para ödeyeceğine inanmıyorum. Gerçekte yaklaşık 30 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir para" ifadelerini kullandı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

DINAMO KIEV YERİNİ DOLDURMAK İSTİYOR

Transferin seyrini belirleyecek olan şey ise Ukrayna ekibinin Ponomarenko'nun yerini doldurabilmesi olacak.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

TRANSFERDEKİ ÖNEMLİ ENGEL

Dinamo Kiev'in, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde hücum hattında alternatifsiz kalacak olması, transferde önemli bir engel olarak görülüyor.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dinamo Kiev formasıyla 31 maçta görev alan 20 yaşındaki santrfor, 24 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Bu sezona da hızlı başlayan Ponomarenko, 8 maçta 3 kez ağları sarstı.

Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

2031 YILINDA SONA ERECEK

12 milyon euro piyasa değeri gösterilen oyuncunun Kiev ekibiyle sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.

#Victor Osimhen #Lucas Stassin #Galatasaray #Dinamo Kiev #Aleksey Batrakov #Halil Dervişoğlu #Matviy Ponomarenko
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