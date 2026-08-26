Galatasaray resmi teklifini iletti: Genç golcü için tam 30 milyon euro!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Victor Osimhen'e alternatif bir santrfor arayışında olan Galatasaray, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Emredin Demirovic, Conrad Harder, Lucas Stassin ve Franculino Dju gibi isimlerin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda, bir başka genç santrfor için yapılan dev teklif duyuruldu. Aslan, yıldız 9 numara için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. | GS Spor haberleri