Galatasaray istiyordu! Nkunku'nun yeni adresi belli oldu
Galatasaray’ın transfer gündemindeki Christopher Nkunku’nun yeni adresi belli oldu. Fransız yıldız, Milan’dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak eski kulübü Leipzig’e döndü.
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, İtalya Serie A takımı Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız yıldız, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetmişti.