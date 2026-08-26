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Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Pape Matar Sarr konusunda Fransa'dan gelen son haber, Galatasaray cephesinde moralleri bozdu. İşte detaylar...

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Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Transfer sezonunun kapanmasına az bir vakit kala Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Bu sezon şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar gözünü tekrardan orta saha transferine çevirmişti.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Torreira ve Lemina'nın eski performanslarına uzak bir görüntü sergilemeleri sebebiyle bu bölgeye önemli bir takviye yapmaya hazırlanan yönetimin listesinin en tepesinde Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Pape Matar Sarr yer alıyordu.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Galatasaray yönetimi 15 milyon euro önerdiği Senegalli futbolcu için İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürürken, transfer için başka bir takım daha devreye girdi.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, Pape Matar Sarr'ın menajerleriyle olası bir kiralık transfer konusunda temasa geçti.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Ayrıca Romano, taraflar arasında proje ve maaş konusunda görüşmelerin de yapıldığını aktardı.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Pape Matar Sarr, kulübü Tottenham'ın Brentford karşısında oynadığı lig maçında teknik direktör De Zerbi tarafından kadroya alınmamıştı.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Galatasaray görüşüyordu! Pape Sarr için devreye girdiler

Sarr, kulübü Tottenham formasıyla toplamda çıktığı 141 maçta takımına 11 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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