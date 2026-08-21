Erzurumspor FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Erzurumspor FK'ya konuk oluyor. Öte yandan karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde. Peki, Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte mücadeleye ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona sahasında aldığı beraberlikle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Erzurum deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın saati ve takımların muhtemel 11'leri belli oldu.

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK ile Galatasaray arasındaki mücadele 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmanın canlı anlatımını ise aspor.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.



ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?



Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Selim Şenöz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Erzurumspor FK - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na, AVAR'da Suat Göz eşlik edecek.

ERZURUMSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmada sahaya sürmesi beklenen 11 belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte kalede Uğurcan Çakır görev yapacak.

Erzurumspor: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodriguez, Mustafa, Eren, Kerk.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sara, Osimhen.

GALATASARAY SEZONA BERABERLİKLE BAŞLADI

Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta mücadelesinde sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Erzurumspor karşısında kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak ve zirve yarışında erken bir kayıp daha yaşamamak istiyor.

ERZURUMSPOR İLK HAFTA MAĞLUP OLDU

Beş sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise sezonun ilk maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

Mavi-beyazlı ekip, rakibine 3-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Erzurumspor, güçlü Galatasaray karşısında sahasında sürpriz yaparak ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Galatasaray'ın deplasman karnesi de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 kaybeden Galatasaray, 34. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Erzurumspor karşısında bu kötü seriye son vermek ve deplasmanda 3 puanla tanışmak istiyor.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN'DE

Galatasaray'ın Erzurumspor karşısındaki en önemli gol silahı yine Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldızın yanı sıra Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi hücum oyuncularının performansı da sarı-kırmızılıların hücum gücü açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray, Erzurum deplasmanında galip gelerek hem sezonun ilk 3 puanını almak hem de şampiyonluk yarışında iddiasını şimdiden ortaya koymak istiyor.

Erzurumspor-Galatasaray maçıyla ilgili tüm gelişmeleri, karşılaşmanın canlı anlatımını ve maç sonu detaylarını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.